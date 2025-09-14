Cristante: “Partita bloccata, serviva più lucidità. Loro bravi a sfruttare le chance avute”

14/09/2025 | 15:39:27

Il centrocampista della Roma, Bryan Cristante, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta interna contro il Torino.

Queste le sue parole: “Abbiamo approcciato bene la gara, poi è più difficile contro squadre più chiuse. Soprattutto quando poi passano in vantaggio”.

I gol non fatti? “La parte più difficile del calcio, abbiamo tanto da imparare. Serve lavorare sui dettagli per fare più gol. Poi verrà tutto in automatico e faremo uno step migliore. Serve avere la capacità di fare un gol in più degli avversari”.

Quanto è importante la prossima partita? “Speriamo, soprattutto di vincere. Dobbiamo continuare a crescere, da domani ci concentreremo sul derby. La gara di oggi non deve far cambiare l’idea verso di noi: siamo sulla strada giusta”.

Cosa non ha funzionato nell’azione del gol? “Qualcosa c’è, abbiamo preso un contropiede: serve essere più attenti e aggressivi. Sono dettagli, bravo anche Simeone”.

Vi aspettavate questo Torino? “Sì, contro squadre così è più difficile: sono stati bravi loro. Quando prendi il gol poi è più difficile”.

Foto: Instagram Cristante