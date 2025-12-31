Cristante: “Obiettivo Champions, ma fino a quando saremo lì proveremo a lottare per lo scudetto”

31/12/2025 | 13:07:35

Bryan Cristante ha parlato a Sky Sport della sfida in arrivo tra la Roma e la sua ex squadra, l’Atalanta: “A Bergamo c’è stato il boom. Mister Gasperini ebbe l’intuizione di farmi giocare da incursore. Dà il massimo per far rendere tutti. A Roma ho trovato lo stesso Gasperini, sempre carico, con grande conoscenza del gioco. Ha portato la stessa carica anche qui. Il nostro obiettivo è tornare in Champions. Sono troppi anni che manchiamo. Lo Scudetto è difficile, ma finché siamo lì lottiamo ogni partita. De Rossi? Ci ha fatto piacere vederlo andare sotto la curva. Rappresenta tanto per la Roma. È stato un bello spot per il calcio”.

Foto: Instagram Cristante