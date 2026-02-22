Cristante-Ndicka-Pisilli, tris della Roma alla Cremonese: agganciato il Napoli e più quattro sulla Juventus

La Roma liquida 3-0 la Cremonese, aggancia il Napoli e va a più quattro sulla Juventus. Il vantaggio della Roma arriva al 59′. Calcio d’angolo dalla destra. Alla battuta sempre Pellegrini che pesca Bryan Cristante: cross sul primo palo arretrato e consueta torsione del capitano giallorosso. Ndicka trova il raddoppio al 79′. Cross di El Aynaoui, Cristante prolunga e Ndicka di destro trafigge Audero. 2-0. Il tris della Roma arriva poco dopo. Koné pesca Malen che viene contrastato in qualche modo da Folino, il pallone arriva dalle parti di Pisilli che di prima intenzione trova il secondo palo.

