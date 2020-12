Cristante: “Napoli è solo un incidente di percorso. Uniti per fare bene”

Insieme al tecnico Paulo Fonseca, ha parlato in conferenza stampa in vista dello Young Boys, anche il centrocampista della Roma, Bryan Cristante.

Queste le sue parole: ”

“Dobbiamo cancellare Napoli. Non abbiamo fatto una buona partita, abbiamo visto i nostri errori, è una partita singola, abbiamo fatto bene in tutte le altre e domani dobbiamo fare lo stesso bene. Un incidente di percorso può capitare. Siamo andati in difficoltà, anche il Napoli ha avuto tanti meriti. Da domani faremo rivedere il nostro gioco”.

Difficoltà in scontri diretti: “No, perché sinceramente non penso sia una cosa vera. In questa stagione e nella passata abbiamo sempre fatto ottime partite, ricordo poche sconfitte. Non abbiamo mai affrontato il discorso”.

Sullo Young Boys: “È un’ottima squadra, molto intensa. Ci aspetterà una partita difficile, fondamentale. Dobbiamo fare un’ottima prestazione per prenderci il primo posto”.

Foto: Twitter Roma