Cristante: “Le partite ora valgono doppio. Ci aspetta lo sprint finale”

22/02/2026 | 23:34:42

Al termine della partita contro la Cremonese, Bryan Cristante ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN. Ecco le sue parole: “Sapevamo che era una partita importantissima, all’inizio non sembrava così, però insomma, anche vedendo un po’ i risultati della domenica, era importante portarla a casa. Più bello il gol o l’assist? Mettiamo il gol perché l’ha sbloccata, non era facile, insomma, stavamo difendendo bene, era importante sbloccarla. Stiamo bene, stiamo crescendo, stiamo facendo un ottimo campionato fino a qui, però sappiamo che adesso si decide, ora sono i punti importanti, adesso sono le partite che valgono doppio. Quindi quello che abbiamo fatto fino adesso vale poco, l’importante è posizionarsi lì. Adesso c’è lo sprint finale”.

foto x roma