Cristante: “Grande partita. I fischi in applausi? Poche chiacchiere e tanto lavoro”

Bryan Crustante, centrocampista della Roma, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Monza.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto davvero una grande partita dal primo minuto e questo non è mai facile come dimostrano i risultati di questo weekend. Dovevamo rimanere concentrati, lo abbiamo fatto, abbiamo continuato la serie positiva…”.

Come spiega questa rinascita dopo il Como?

“Vincere aiuta a vincere, abbiamo ritrovato serenità e consapevolezze, ma sapevamo di essere forti da inizio anno. Non siamo riusciti a dimostrare il nostro per varie situazioni, poi il mister ci ha messo tanta calma ed esperienza, così siamo tornati alla situazione che ci aspettavamo”.

Come ha trasformato i fischi in applausi?

“Stando zitto e lavorando come ho sempre fatto, sono fatto così. Poche chiacchiere e tanto lavoro, poi i risultati ripagano”.

Foto: sito Roma