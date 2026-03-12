Cristante: “Gara tosta. Bravi a reagire, nel finale avremmo anche potuto vincerla”

12/03/2026 | 21:07:21

Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha parlato a Sky dopo la gara pareggiata 1-1 contro il Bologna in Europa League.

Queste le sue parole: “Partita tosta, non era facile giocare però abbiamo reagito bene dopo il gol. L’abbiamo interpretata nel modo giusto”.

In questo periodo non riuscite a creare molto? “Adesso vanno tutte forti, vengono a prenderci forte a uomo e con pochi spazi non è facile. In questo momento abbiamo anche poche rotazioni e non riusciamo a creare molto davanti”.

Si potevano trovare più spazi da attaccare? “La partita è stata molto bloccata, non c’erano spazi per fare la giocata. Poi nel finale i ritmi sono scesi e abbiamo creato qualcosa di più”.

Foto: sito Roma