Cristante: “È sempre bello essere qui. Vogliamo andare al Mondiale, si vedrà se da primi o tramite i play-off”

09/10/2025 | 15:20:09

Il centrocampista della Roma e della Nazionale italiana, Bryan Cristante, ha parlato in conferenza stampa al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Queste le sue parole:

“La Nazionale è sempre un obiettivo, ed è sempre bello essere qui. Sono contento di essere tornato e spero di vivere esperienze più belle rispetto all’ottavo di finale giocato agli Europei. Gattuso? C’era ancora lui nei miei primi anni, quando stavo salendo in prima squadra al Milan. L’ho visto carico, e anche l’ambiente è carico. Stiamo lavorando nel modo giusto, con l’intensità giusta e con le idee giuste. Abbiamo tutte le possibilità di fare un bellissimo percorso. Le differenze tra questo gruppo e i precedenti? Ho trovato grande voglia di fare bene, alta intensità e tutti a disposizione. È un ambiente sereno, dove è facile lavorare bene: questo penso sia fondamentale. Le possibilità di chiudere il girone da primi? Sicuramente vogliamo andare al Mondiale. Pensiamo partita dopo partita, poi si vedrà se sarà primo posto o play-off”.

Foto: Instagram Cristante