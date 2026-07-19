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Cristante dopo il rinnovo: “Sono onorato di continuare il mio viaggio in giallorosso, un mondo che è e sarà per sempre casa”

19/07/2026 | 15:50:16

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Il centrocampista della Roma Bryan Cristante ha voluto celebrare il rinnovo del suo contratto con il club giallorosso tramite un post sul proprio account Instagram. Queste le sue parole:
“Roma e la Roma, per me e la mia famiglia, sono casa.
Un posto felice in cui sono cresciuto come uomo e come professionista, la città dei miei figli, un club dove ho trovato persone che condividono i miei stessi valori, dentro e fuori dal campo.
Chi mi conosce sa che preferisco di gran lunga parlare poco e dimostrare con il sudore tutto il mio attaccamento alla maglia giallorossa, ma questo legame che si rinnova fino al 2028 ha per me un significato speciale: amore eterno.
Ho sempre dato tutto per la Roma e continuerò a farlo con il massimo impegno e la massima professionalità.
Sono onorato di continuare il mio viaggio in giallorosso, un mondo che è e sarà per sempre casa.
Forza Roma, Bryan”.
Foto: Instagram Cristante