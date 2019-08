Cristante: “Contento per la vittoria e per il gol. Fonseca…”

Bryan Cristante ha commentato in mixed zone, la vittoria della Roma contro il Lille. Queste le parole del centrocampista giallorosso: “Sono contento per il gol, il Lille è una squadra forte e questo è stato il primo test di un certo livello. I gol subiti? Le gambe ancora non sono al massimo, dobbiamo assimilare bene i concetti del mister, il Lille comunque l’anno scorso è arrivato secondo, è una bella vittoria. Cosa ci ha detto Fonseca? Di provare le sue idee e il suo gioco, stiamo assimilando i suoi concetti. Siamo già a un buon punto ma non siamo ancora al livello ottimale, abbiamo tenuto bene il campo e penso che nel complesso abbiamo fatto una buona partita. Il mio ruolo? Mi piacciono i concetti che sta dando Fonseca, di andare in pressing alto. Noi dobbiamo continuare a lavorare bene per fare una bella stagione”.

Foto: Twitter Roma