Cristante: “Con la Juve è uno scontro diretto, abbiamo gli stessi obiettivi”

20/12/2025 | 20:20:32

Cristante ha parlato a Sky Sport: “Penso al Cagliari: è stata una gara complicata contro una squadra forte. Abbiamo giocato anche col Napoli, pur senza offrire la nostra migliore prestazione. Con il Cagliari, invece, è andata un po’ meno del solito. In una stagione così lunga può capitare qualche giornata storta: l’importante è riprendersi subito. Sì, è vero. In un campionato così lungo ci sono momenti in cui le cose girano meno bene. L’importante è reagire immediatamente e tornare a fare quello che sappiamo. Sappiamo che la Juventus magari non è partita benissimo, ma resta una squadra che lotta per le posizioni che vogliamo raggiungere anche noi. È a tutti gli effetti uno scontro diretto. Sappiamo quanto sia importante la partita di oggi: in casa nostra vogliamo fare bene. Vincere sarebbe davvero una grandissima vittoria”.

Foto: Instagram Cristante