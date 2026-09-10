Cristante apre, Brown pareggia e la traversa salva la Roma: con il Fenerbahce è 1-1

10/09/2026 | 20:38:01

La Roma torna in Champions con un pareggio, finisce 1-1 con il Fenerbahce. Dopo una grande azione di Malen, Cristante spara in porta il destro del vantaggio e porta avanti i giallorossi. I turchi entrano bene in campo nella ripresa e trovano il pareggio al 48′. Innescato da Greenwood, di prima, Brown si presenta da solo davanti a Svilar e lo supera con lo scavetto. Al minuto 86′ i turchi fanno tremare la traversa. Calcio di punizione dalla trequarti per il Fenerbahce: un colpo di testa di Aké finisce sul legno a Svilar battuto. Finisce 1-1.

foto x roma