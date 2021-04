Cristante: “Abbiamo sofferto ma alla fine avremmo potuto vincerla. Peccato”

Il centrocampista della Roma, Bryan Cristante ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro l’Atalanta: “Abbiamo fatto un’ottima partita. Alla fine potevamo vincerla ma penso che abbiamo fatto una partita giusta, siamo stati cattivi. Peccato per il finale. L’Atalanta ci ha messo sotto? Non mi sembra che abbiano dilagato. Hanno avuto occasioni loro, poi le abbiamo avute noi. Abbiamo un pò sofferto nel primo tempo ma potevamo vincerla alla fine, peccato. Di nuovo a centrocampo? Si gioca bene anche davanti. Oggi serviva quello. Sono contento per il gol e per il pari, peccato perchè potevamo vincere. Dobbiamo continuare su questa strada. Sono contento del gol. Mancava, era un po’ che non lo facevo. Speriamo di riabituarci”.

Foto: Twitter Roma