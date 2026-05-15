Cristante: “Abbiamo la Champions a portata di mano. Bravi a seguire Gasperini nelle difficoltà”

15/05/2026 | 23:01:11

Bryan Cristante ha concesso un’intervista ai canali ufficiali della Lega Serie A: “Abbiamo fatto un grandissimo percorso quest’anno. Siamo lì e abbiamo a portata di mano la Champions League, ma chiaramente non dipende solo da noi. Dobbiamo vincere, abbiamo questo obiettivo fortissimo. Sappiamo che abbiamo una sola strada e, chiaramente oltre all’importanza del derby, c’è l’importanza dei tre punti che per noi contano moltissimo. Gasperini? Siamo stati bravi a seguire il mister anche nei momenti di difficoltà, siamo sempre rimasti in scia al mister e fatto ciò che ci chiedeva. Con il passare del tempo abbiamo appreso sempre di più i suoi schemi. La nostra bravura è stata non mollare mai le idee del mister. Il derby è sempre il derby. Lo stato di forma non conta. Come è importante per i nostri tifosi, il derby lo è anche per i loro. Entrambe le squadre quindi metteranno qualcosa in più, è una partita a sé, si sa. Sappiamo che dobbiamo vincere e metteremo tutto in campo per farcela. Tutta la città si agita, si attivano tutti e nell’aria si sente che la settimana è diversa. Percepisci che la città sta aspettando qualcosa di importante. Ormai so l’importanza di questa partita per i nostri tifosi, si sente davvero in tutta la città. Più si avvicina il giorno della gara e più quest’adrenalina sale. Se metti troppo cuore non hai la lucidità per poter vincere e viceversa, bisogna rimanere equilibrati mettendo però qualcosa in più. Serve un bel mix di tutto per riuscire a portarla a casa. Malen? Lui è forte, dentro l’area è devastante. Ha rapidità nel controllo, nel spostarsi la palla, nel calciare ed è freddo sotto porta. Per noi è un’arma in più, ce lo teniamo bello stretto e speriamo continui così in queste due partite. Il derby si sente talmente tanto che si arriva sempre pronti, si percepisce nell’aria”.

foto x roma