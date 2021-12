Cristante: “Abbiamo avuto dei minuti in cui dovevamo alzare il ritmo. Cerchiamo di dare una mano ai più giovani”

Cristante a DAZN dopo la vittoria contro lo Spezia: “C’è sempre qualcosa da rimproverare però era importante vincere ed entrare con la testa giusta. Abbiamo avuto dei minuti in cui dovevamo alzare il ritmo ma nel secondo tempo abbiamo ripreso con la testa giusta. Siamo quattro-cinque giocatore con qualche partita in più e quando si può si cercare di dare una mano ai giovani. Siamo una squadra, ognuno deve dare il suo per vincere”.

FOTO: Twitter Roma