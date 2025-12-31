Cristante: “A Roma ho ritrovato lo stesso Gasperini di sempre. Tornare a Bergamo sarà emozionante”

31/12/2025 | 16:32:06

A margine della sua intervista a Sky Sport (qui per un altro brano), Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha parlato anche di Gian Piero Gasperini.

Queste le sue parole: “Il mister, quando vede qualcosa, ha tutta l’esperienza e le conoscenze che servono per far rendere tutti. Ha avuto questa intuizione ed è andata bene. E’ sempre lo stesso. Sempre carico, sempre con tanta conoscenza del gioco: sa sempre cosa chiedere e come chiederlo. L’ho ritrovato con la stessa carica e la stessa voglia, ha portato la sua voglia anche qui a Roma”. Lo immagini emozionato? “Sicuramente qualche emozione ci sarà, per forza di cose. Sono passati nove anni, ha fatto grandissime stagioni, ha portato un trofeo a Bergamo, ha fatto grandi stagioni e un po’ di emozione ci sarà”.

Foto: sito Roma