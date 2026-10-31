Crisi Udinese: Runjaic sul filo. Gli scenari

31/10/2026 | 20:10:39

La crisi dell’Udinese è impressionante. Esce dalla partita subito, come contro la Roma, e diventa impossibile rientrarci. Dieci partite, sette sconfitte, una vittorie e due pareggi per un totale di cinque punti, evidentemente un bottino misero. L’Udinese aveva deciso di tirare le somme dopo la partita di venerdì prossimo a Venezia, alla vigilia di un’altra sosta. Ma la disfatta contro la Roma, senza lottare per un tempo, anticipa le riflessioni. Ci sono due eventuali candidati: Paolo Zanetti che, pochi giorni fa a Sportitalia aveva dato apertura per un eventuale coinvolgimento, e Roberto D’Aversa. Quest’ultimo è attualmente in vacanza a Marrakech e chiede garanzie soprattutto sullo staff. Sono due candidati, può emergere un terzo nome, in attesa che l’Udinese sciolga le riserve e decida di anticipare l’esonero di Runjaic senza aspettare venerdì.

Foto: sito Udinese