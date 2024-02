Il Bayern perde ancora (3-2 Bochum) e Tuchel barcolla sempre di più. Espulso Upamecano, ko Mazraoui

E’ notte fonda per il Bayern Monaco. Dopo le due sconfitte di fila in campionato col Bayer Leverkusen e in Champions con la Lazio, arriva un altro k.o, questa volta in Bundes, per mano del Bochum che si è imposto per 3-1 tra le mura amiche per sugli uomini di Tuchel.

Eppure la gara era iniziata anche bene per i bavaresi, grazie al vantaggio di Musiala al 14′ su assist di Goretzka. Al 32′ però si fa male Mazraoui che è costretto ad abbandonare il campo per il troppo dolore venendo rimpiazzato Upamecano. A rischio la sua presenza in vista della Lazio nel ritorno di Champions. I padroni di casa prendono dunque coraggio e ci mettono poco a sfruttare le indecisioni avversarie, trovando prima il pareggio al minuto 38 con Asano e poi l’incredibile vantaggio al 44′ con Schlotterbeck. Nella ripresa la partita viene interrotta subito al 54′ per alcuni minuti a causa di un fitto lancio di palline da tennis in campo che era già avvenuto nel primo tempo. La motivazione riguarda la decisione della federcalcio tedesca di aprire all’ingresso di investitori esterni con i tifosi di tutti i club contrari a questa scelta (non è la prima volta che le partite di Bundesliga vengono sospese portando a dei minuti di recupero extra). La gara riprende ma gli attacchi dei bavaresi si infrangono tutti sul muro difensivo degli avversari. Al 78′ arriva inesorabile la svolta definitiva del match. Upamecano, per la seconda volta di fila dopo la Lazio, procura un rigore agli avversari facendosi anche espellere. Dal dischetto è freddissimo Stoger, che batte Neuer e firma il tris definitivo per i suoi. I campioni di Germani in carica provano ad accorciare le distanze all’87’ con Kane, ma ormai è troppo tardi e il lunghissimo recupero di otto minuti non basta.

Ennesima sconfitta per il Bayern Monaco e per il tecnico Thomas Tuchel, la cui panchina è ora seriamente a rischio. Non si dunque escludono ribaltoni nelle prossime ore, con la Lazio interessata in vista dell’ottavo di finale di Champions in terra tedesca in programma tra due settimane.



Foto: Twitter Bayern Monaco