Crisi Real Madrid, anche Florentino Perez sotto attacco: “Dimettiti”

03/03/2026 | 11:23:44

Prosegue la crisi del Real Madrid. Ieri sera i Blancos hanno perso contro il Getafe in campionato, vedendo il Barcellona volare via in Liga. Come riporta Marca, il clima è incandescente e si sono sentiti cori contro il presidente dei Blancos, “Florentino dimettiti!” , segno inequivocabile che una parte dei tifosi del Real Madrid considera il progetto in piena confusione. Quando l’attenzione si sposta dall’allenatore e dai giocatori alla presidenza, il messaggio è chiaro: la sfiducia nel progetto sta crescendo e marzo sarà un mese decisivo per il Real.

foto x real madrid