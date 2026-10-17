Crisi Padova: Calabro non ha più la fiducia. La situazione

17/10/2026 | 20:15:51

Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, il destino di Antonio Calabro a Padova sembra ormai segnato dopo il ko interno contro l’Entella. Il patron Banzato è per il cambio, secondo quanto svelato da Luca Cilli sono stati sondati sia Mignani che D’Angelo in una lista che comprende anche Sottil e Gotti. Il Padova ha necessità di uscire dalla crisi, non c’è molta soddisfazione per l’operato del direttore sportivo Mirabelli.

Foto: sito Padova