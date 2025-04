Crisi Manchester United, mai così male nella storia della Premier

Il Manchester United è caduto 4-1 per mano del Newcastle. E la sconfitta contro i Magpies ha certificato quella che ormai era una certezza da diverse settimane: quello del 2024/25 è il peggior Manchester United di sempre in Premier League. Quattordicesimi in classifica con 38 punti, a sei giornate dalla fine i Red Devils potrebbero arrivare a un massimo di 56 punti: il peggior risultato, prima di questa stagione, erano i 58 punti del 2021/22

Foto: ito manchester united