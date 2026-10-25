Crisi Manchester United, Carrick ammette: “La responsabilità è solo la mia”

25/10/2026 | 18:13:51

Michael Carrick è su filo dell’esonero, le parole del tecnico dopo la nuova caduta del Manchester United: “È davvero difficile per me avere una giornata come questa in questo club e sentire l’emozione e le dinamiche di com’era oggi. Sento molta responsabilità, è tutta mia, fa un male terribile vedere che stiamo passando attraverso questo momento. La responsabilità è la mia. Provo delle emozioni contrastanti, ovviamente, per il fatto che i tifosi abbiano risposto in quel modo e per avere quella connessione con i tifosi nel momento in cui siamo. Apprezzo sicuramente il loro supporto”.

Foto: sito Manchester United