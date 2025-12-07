Crisi Fiorentina: zero vittorie in 14 giornate. Nessuna squadra si è mai salvata

07/12/2025 | 11:09:49

I numeri della Fiorentina cominciano a essere impetuosi e anche la statistiche confermano il momento nero della Viola e fanno preoccupare i tifosi. Se fino alla 12a giornata, squadre senza vittoria erano riuscite poi a salvarsi (era accaduto tre volte), con 14 giornate senza vittoria non è mai accaduto che una squadra si fosse salvata successivamente. La Fiorentina comincia davvero a temere il peggio. La sconfitta di Reggio Emilia con il Sassuolo è pesantissima ma ora il calendario dà una mano ai viola. Due gare in casa di fila, proprio con il Verona e poi l’Udinese. Qualora anche in questi due match non dovesse arrivare una vittoria, la situazione sarebbe catastrofica, cosa che è già moltom molto allarmante ora.

