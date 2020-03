Crisi Cremonese: pagano tutti tranne Bonato, il più colpevole

La Cremonese è un’incompiuta, cambia allenatori uno dietro l’altro, pensando che sia solo quello il problema. Gli sforzi del cavalier Arvedi sono stati enormi, due sessioni incredibili di mercato, risultati scadenti. Ma non basta il mercato quando non esiste una gestione illuminante e illuminata. Nereo Bonato ha avuto un’altra possibilità per riscattare le ultime incompiute, l’ha bucata completamente. Quando ci sono direttori sportivi che da anni e anni aspettano e sperano di avere almeno il cinquanta per cento del budget messo a sua disposizione. Ora la Cremonese deve battersi e sbattersi per conquistare una salvezza non semplice, poi è inevitabile che siano altri a pagare, non soltanto gli allenatori. E Bonato è colpevole, anzi: il più colpevole. Nel frattempo Bisoli, come anticipato stamattina in esclusiva, è pronto a firmare il contratto con la Cremonese dopo aver risolto il contratto con il Padova.