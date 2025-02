Crisi Cosenza: Alvini non ha guidato l’allenamento. La situazione

È crisi in casa Cosenza. Il club calabrese si trova all’ultimo posto della classifica di Serie B a 3 punti di distanza dal Frosinone al penultimo posto e a ben 8 punti di distacco dal Sudtirol che occupa il diciassettesimo posto (l’ultimo per sperare nella salvezza tramite playout). E dopo la sconfitta casalinga per 3-0 contro il Palermo, la posizione di Massimiliano Alvini è sempre più in bilico. A tal punto che, dopo un lungo confronto all’interno dello spogliatoio, l’allenamento odierno è stato diretto da Claudio Giuntoli, il preparatore atletico. Dopo una trentina di minuti, però, la squadra è rientrata negli spogliatoi. In caso di esonero, una possibile soluzione potrebbe essere il tecnico della Primavera, Nicola Belmonte. Sullo sfondo c’è Davide Dionigi, sarebbe un ritorno, ma – almeno per il momento – non ci sono stati contatti diretti.

Foto: sito Cosenza