Criscito, un post commovente. Ma la colpa non è certo sua

Mimmo Criscito ha scritto un post carico di passione, quindi molto commovente, spiegando le ultime ore di mercato. Ma la colpa non è certo sua se è finito nel frullatore all’improvviso. Piuttosto di chi, Enrico Preziosi nel caso specifico, gli aveva chiesto di andare alla Fiorentina. Dopo averlo richiamato un anno e mezzo fa, con un lungo contratto anche da dirigente alla fine della carriera. Criscito ha detto no alla Fiorentina dopo lunghe meditazioni, preso in contropiede da una decisione che non si aspettava. Ecco il suo post su Instagram: “Sono stati giorni difficili ma con l’aiuto di tutti e il supporto del mister, ne sono uscito più forte di prima pronto per le prossime sfide che ci aspettano sul campo, orgoglioso di far parte di questa società. Da capitano non ho mai pensato neanche un secondo di poter lasciare i miei compagni da soli in questa durissima battaglia e tutti insieme bisogna portare questo club alla salvezza”.

Foto: Genoa Twitter