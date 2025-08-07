Criscito: “Maldini il mio idolo, in campo lo guardavo incantato. Gasperini un secondo padre”

07/08/2025 | 10:45:34

Oltre a Romelu Lukaku, tra le pagine de La Gazzetta dello Sport è presente anche un altro volto noto del calcio italiano: Domenico Criscito. Ecco alcuni salienti dell’intervista rilasciata alla rosea: “Da ragazzino il mio idolo era Maldini: lo guardavo e pensavo che quell’eleganza, quella posa, quella personalità, ecco, avrei voluto averle io. Quando l’ho incontrato da avversario lo guardavo incantato”. Sugli allenatori avuti nel corso della sua carriera: “Non sono così falso da dire che con tutti ho legato, ma a tutti devo qualcosa. Torrente mi fece esordire in B a sedici anni, Ranieri mi lanciò in A, Lippi mi ha regalato la mia prima maglia azzurra, con Spalletti ho condiviso la favolosa esperienza a San Pietroburgo, ma più di tutti, è Gasperini che mi ha formato. È stato un secondo papà, mi ha dato fiducia quando tutti mi guardavano storto e non credevano in me”.

Foto: Instagram Criscito