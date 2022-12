Criscito-Genoa, il Grande Ritorno. Tutto chiaro da novembre

Mimmo Criscito e il Genoa. Una notizia non di ieri o di cinque giorni fa, ma chiara dal 19 novembre quando avevamo raccontato che dietro il suo addio al Toronto c’era un solo desiderio, quello di tornare in rossoblù. Anche per dimenticare la traumatica retrocessione in B, il rigore sbagliato nel derby e prestazioni non indimenticabili. E il 15 dicembre, nel silenzio generale, avevamo aggiunto che l’esonero del suo “nemico” Blessin avrebbe favorito il suo rientro al Genoa. Adesso mancano soltanto i passaggi formali e burocratici, dal 2023 Criscito sarà nuovamente a disposizione del club con la speranza di dare un bel contributo per il ritorno in A. Sarebbe il modo migliore per cancellare, anche se con un po’ di ritardo, l’onta di quella retrocessione.

Foto: Instagram Criscito