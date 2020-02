Criscito e una risposta lunga undici metri. Anche questa sincera

Mimmo Criscito ha segnato un rigore importante a Bergamo, cancellando il primo errore della sua carriera dal dischetto, poco più di una settimana fa sul campo della Fiorentina. Ma ha voluto soprattutto rispondere a tante chiacchiere e a interpretazioni di comodo (non ultima quella del direttore sportivo Marroccu) sugli ultimi giorni di calciomercato. Malgrado le parole di circostanza, il Genoa aveva davvero deciso di cederlo alla Fiorentina, anzi gli aveva anche sollecitato una decisione in fretta. Altrimenti i viola non avrebbero aspettato fino a venerdì mattina per virare poi su altri obiettivi. E il post sui social carico di rabbia di qualche giorno prima, come se volesse sfogarsi pur senza fare riferimenti per la decisione di metterlo sul mercato, ne è l’ennesima conferma. In quegli undici metri che separano un calcio di rigore dalla felicità c’era la risposta di un ragazzo che ha continuato a remare per il Genoa. Anche se gli avevano chiesto di cambiare aria, come se fosse lui il vero problema della recente gestione firmata Enrico Preziosi.

Foto: Genoa Twitter