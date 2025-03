Crespo: “Pellegrino lo seguo da tempo, sono contento. Il mio erede a Parma? Gli auguro anche meglio”

Hernan Crespo, ex attaccante del Parma, della Lazio e Inter e Milan, oltre che della Nazionale argentina, parlando alla Gazzetta dello Sport, ha esaltato Mateo Pellegrino dopo la doppietta che ha fermato il Torino e regalato un punto prezioso alla squadra di Chivu: “La gente di Parma ha conosciuto un altro centravanti argentino che sa buttarla dentro, e questo non può che farmi piacere, visto che a Parma sono molto legato. Mateo lo seguo da diverso tempo, ha un fisico importante, è bravo di testa e in area di rigore ha fame, che è la dote migliore di un attaccante. Non so dove possa arrivare, ma so che non gli si deve mettere pressione e lo si deve lasciar crescere con calma. Il Parma ha trovato un ragazzo che può dare una mano a raggiungere la salvezza. Se può essere il mio erede? Gli auguro anche meglio”.

Dopo la gara contro il Torino è stato proprio il centravanti argentino a commentare il risultato: “E’ un punto importante per noi, la squadra è unita, dobbiamo continuare così. Da quando sono arrivato ho lavorato tantissimo il gol, sognavo un giorno così: Hernani Jr mi ha fatto un cross bellissimo e ho trovato il secondo gol. La doppietta la dedico alla mia ragazza e alla mia famiglia che in questo momento è in Argentina”.

Foto: X personale