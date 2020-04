Crespo: “Nel 2006 tifavo Italia. Ronaldo? Ci fece una tripletta quando aveva già la pancia”

Intervenuto in diretta con Fabio Cannavaro, l’ex-attaccante argentino Hernan Crespo – oggi allenatore del Defensa Y Justicia – ha ricordato i Mondiali del 2006: “Tifavo Italia, quando avete vinto ho aperto la finestra e ho urlato ‘Campioni del mondo’. Ero felicissimo: se non vince l’Argentina meglio che vinca l’Italia. Ronaldo il Fenomeno? Lui è un altro livello, un’altra categoria. Alle qualificazioni mondiali giocammo in Brasile, aveva una panza clamorosa. Hanno vinto loro 3-1, tripletta di Ronaldo.”

Foto: profilo Twitter personale Hernan Crespo