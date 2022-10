Crespo: “Milito meglio di Lautaro per leadership e senso del gol. Ma il Toro è più forte sul tiro”

Intervenuto ai microfoni di gazzetta.it, Hernan Crespo, adesso tecnico dell’Al-Duhail ed ex attaccante nerazzurro, ha confrontato Lautaro Martinez e Diego Milito: “Sul gioco aereo darei un 9 al Prinçipe e un 8 al Toro. Lautaro è più istintivo, oltre ad avere meno qualità fisica. È bravo in acrobazia, sa prendere il tempo al difensore, però non ha l’esplosività di Milito. Per quanto riguarda il destro do un 8,5 a Milito e un 9 a Lautaro perché tira da ogni posizione e inquadra quasi sempre la porta. Poi il sinistro 8 a Milito e 8,5 a Lautaro, visto che per lui sembra non ci sia differenza a volte. 9 ad entrambi sul dribbling, fenomenali con il pallone tra i piedi, mentre sul senso del gol Milito è da 9,5 e Lautaro da 8,5 perché è più incostante del Prinçipe. Capitolo leadership, Milito è da 9 e Lautaro da 8. Il Toro deve ancora crescere, ha molto bisogno della squadra. Infine, essendo argentini, darei un 8,5 a tutti e due per la garra”.

Foto: Twitter Crespo