Crespo: “Lautaro vede la porta come pochi altri. Lo considero un campione”

17/10/2025 | 12:00:20

L’ex giocatore di Parma, Lazio, Milan e Inter Hernán Crespo ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole su Lautaro Martinez:

“È un attaccante completo e lo ha dimostrato in questi anni all’Inter e con l’Argentina. In area di rigore è micidiale, vede la porta come pochi altri. Sa giocare con la squadra, dialoga con i compagni e attacca gli spazi. È bravo nel dribbling. Che cosa posso dire di più? Lo considero un campione. Quando un centravanti la butta dentro, c’è poco da aggiungere: ha fatto il suo dovere. Ha personalità, i difensori avversari lo temono e raddoppiano la marcatura. Ciò significa che ha raggiunto la piena maturità”.

Foto: X Crespo