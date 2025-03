Crespo: “Al Mondiale per Club il mio cuore sarà diviso a metà tra River Plate e Inter”

Hernan Crespo, ex attaccante e ora allenatore argentino, ha rilasciato una intervista a RTV San Marino: “Il Mondiale per Club? Sarà importante per tutti perché finalmente potremo vedere competere i giocatori l’uno contro l’altro con la maglia dei propri club in un vero torneo. Perciò sarà grandioso, sarà fantastico vederli giocare”.

Crespo ha giocato con i Millonarios, ma anche con i nerazzurri, il Chelsea e inoltre ha allenato l’Al-Ain. Il Valdanito però ha le idee chiare su chi farà il tifo: “È difficile davvero perché sono cresciuto con il River Plate fino all’età di 21 anni, ho passato parte della mia carriera anche all’Inter quattro anni in complesso e il mio cuore sarà con loro. Sarà molto difficile per entrambe le squadre perché ci sono grandi club in gara però penso che se parlassi con la FIFA magari loro potrebbero invitarmi”.

Foto: Twitter personale