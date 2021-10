Cresce l’attesa per Milan-Inter: sito dei rossoneri in tilt per l’acquisto dei biglietti

Sale l’attesa per il derby di Milano e i biglietti per assistere dal vivo al match sembrano introvabili. Oggi alle 12 si è aperta la vendita libera per Milan-Inter del prossimo 7 novembre: file lunghissime da stamattina fuori Casa Milan, e anche sul web il sito dei rossoneri è andato in tilt: “Mi dispiace. Al momento ci sono molti fan in fase d’acquisto! Potrai accedere al servizio in: più di un’ora”, il messaggio comparso.