Cremonese, un disastro dietro l’altro: dopo il mercato estivo, paga Nicola

17/03/2026 | 23:53:52

La Cremonese si prepara a cambiare allenatore. Dopo quanto anticipato da Luca Cilli per Sportitalia lo scorso 8 marzo su Marco Giampaolo (in lista con Gotti) qualche ora fa abbiamo svelato che tra Tullio Tinti e il Lecce ci sono stati dialoghi profondi, la chiara volontà di liberare il suo assistito su sollecitazione della Cremonese. Ulteriore conferma di una fiducia sotto i minimi nei riguardi di Davide Nicola: non si può parlare di decisione a sorpresa considerato il fallimentare rendimento da dicembre in poi, zero vittorie e gol con il contagocce. Ma sulla stagione pesa e non poco il fallimentare mercato estivo con tanti stranieri arrivati (non ci riferiamo a Vardy), soldi spesi senza alcun tipo di ritorno. Al punto che da buona parte di quegli stranieri la Cremonese si è congedata a gennaio, continuando a spendere e spandere (vedi operazione Baschirotto). Il cavalier Arvedi ha messo tanti soldi nelle mani sbagliate, adesso la Cremonese si appresta a ripartire da Giampaolo, prossima tappa sabato a Parma con la salvezza distante tre punti.

Foto: sito Cremonese