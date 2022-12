Cremonese-Udinese termina 1-3, sconfitta in amichevole per i grigiorossi

La Cremonese ha disputato oggi l’amichevole casalinga contro l’Udinese, il match è però terminato con una sconfitta per 1-3 per i padroni di casa. Disputata allo stadio Zini a porte chiuse, la partita ha visto la squadra di Alvini passare in vantaggio grazie ad un autogol del bomber Beto. L’Udinese però non ha perso molto tempo per rimettere la partita sui binari giusti, la doppietta di Arslan ed il gol dello stesso Beto regalano dunque la vittoria alla squadra di Sottil. Questo il tabellino dell’amichevole:

Cremonese (4-3-1-2): Carnesecchi (60′ Sarr); Sernicola (60′ Aiwu), Bianchetti (75′ Zanimacchia), Hendry (60′ Lochoshvili), Valeri (60′ Quagliata); Pickel (60′ Ghiglione), Ascacibar (46′ Castagnetti), Milanese (46′ Meité); Tsadjout (60′ Okereke); Afena-Gyan (60′ Ciofani), Dessers (46′ Buonaiuto).

Udinese (3-5-2): Silvestri (46′ Padelli); Becao (75′ Nuytinck), Bijol (46′ Ebosse), Perez (81′ Abankwah); Pereyra (75′ Festy), Lovric (46′ Samardzic), Walace, Arslan (46′ Makengo), Udogie (65′ Ehizibue); Beto (65′ Nestorovski), Success (75′ Pafundi).

foto: profilo Twitter ufficiale Udinese