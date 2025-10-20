Cremonese-Udinese, le formazioni ufficiali
20/10/2025 | 20:00:37
Cremonese (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.
A disposizione: Malovec, Nava, Barbieri, Johnsen, Sarmiento, Vazquez, Floriani, Ceccherini, Faye, Grassi, Lordkapianidze, Folino, Sanabria. All. Nicola
Udinese (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Bayo.
A disposizione: Sava, Padelli, Lovric, Zarraga, Gueye, Davis, Bertola, Palma, Bravo, Buksa, Ehizibue, Piotrowski, Camara, Zemura, Miller. All. Runjaic
FOTO: X Cremonese