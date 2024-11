Cremonese senza pace: ora anche Corini può salutare

La Cremonese non ha pace, ulteriore conferma che si possono avere soldi in quantità ma poi serve la competenza di chi deve prendere decisioni dal punto di vista tecnico. Eugenio Corini, che aveva sostituito Giovanni Stroppa poco più di un mese fa, può salutare dopo risultati non soddisfacenti. A quel punto potrebbe esserci un passo indietro con il ritorno proprio di Stroppa. Cremonese senza pace, in attesa di una decisione definitiva.

Foto: Instagram Cremonese