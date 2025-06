Cremonese, sempre in quota Petrachi per la poltrona di ds

11/06/2025 | 00:15:27

La Cremonese si prepara a una rivoluzione, confermando quanto vi avevamo anticipato qualche settimana fa. Resta valido il profilo di Gianluca Petrachi, non più una sorpresa, per il ruolo di direttore sportivo, ci sono stati altri contatti nelle ultime ore e si potrebbe arrivare alla definitiva quadratura. Difficile la conferma di Giovanni Stroppa che, come anticipato, è corteggiato anche dal Venezia.

