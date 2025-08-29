Cremonese-Sassuolo, le formazioni ufficiali
29/08/2025 | 17:41:28
Dopo il colpaccio della prima giornata, la Cremonese ospita nella prima partita stagionale tra le mura amiche, il Sassuolo di mister Fabio Grosso, reduce dallo 0-2 rimediato in casa contro il Napoli. Gli allenatori hanno appena annunciato le loro scelte. Cremonese (3-5-2): Audero, Terracciano, Baschirotto, Bianchetti, Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte, Pezzella, Vazquez, Sanabria. All. Nicola. Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig, Vranckx, Matic, Boloca, Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.
foto Bonazzoli X Cremonese