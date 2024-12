Cremonese-Sampdoria, le formazioni ufficiali

Qui di seguito le formazioni ufficiali di Cremonese-Sampdoria, sfida di Serie B. Presenti gli ex di giornata Bonazzoli per i padroni di casa e Coda per i blucerchiati.

Cremonese (3-5-2): Fulignati, Antov, Ravanelli, Bianchetti; Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Milanese, Zanimacchia; Vazquez, Bonazzoli. All. Stroppa

Sampdoria (3-5-2): Ghidotti, Venuti, Meulensteen, Riccio; De Paoli, Bellemo, Ricci, Benedetti, Ioannou; Tutino, Coda. All. Semplici

Foto: Instagram Bonazzoli