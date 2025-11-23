Cremonese-Roma, le curiosità: i giallorossi non subiscono gol da 231′

Alle 15 il match tra Cremonese e Roma.

Ecco alcune curiosità:

-Sono 8 i precedenti a Cremona: 2 successi grigiorossi, 1 pareggio e 5 vittorie giallorosse.

-La prima vittoria nella storia della Roma in Serie A a girone unico è arrivata il 13 ottobre 1929, proprio contro la Cremonese.

-La Roma è la squadra che subisce meno gol in campionato.

-La Roma non subisce gol da 231’ in gare ufficiali.

Tra Davide Nicola e Gian Piero Gasperini sarà il dodicesimo confronto ufficiale da allenatori: 4 pareggi e 7 successi per l’allenatore giallorosso.

Foto: Instagram Cremonese