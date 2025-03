Cremonese, rimonta super a Palermo. Sotto 2-0 vince 3-2. Terzo posto nel mirino

Anticipo scoppiettante in Serie B tra Palermo e Cremonese. Rimonta clamorosa dei lombardi che a 20 minuti dalla fine erano sotto 2-0 per poi vincere 3-2. Accade tutto nella ripresa.

Al 54′ vantaggio dei siciliani con Gomes. Al 72′ su calcio di rigore, raddoppiano i rosanero con Brunori.

Sembra in discesa per il Palermo ma la Cremonese non molla. Al 75′, arriva il gol di Daniel che riapre il match. Pressione dei lombardi, che pareggiano all’86’ con Valoti. Al 96′ arriva addirittura il successo per la Cremonese con una girata di Collocolo.

Vittoria clamorosa della Cremonese che sale a 48 punti e mette nel mirino il terzo posto dello Spezia. Il Palermo resta a 39 punti all’ottavo posto.

Foto: sito Cremonese