Cremonese, problemi per Vardy: piccolo risentimento muscolare per l’attaccante. La nota del club

18/09/2025 | 19:11:34

Jamie Vardy salterà la sfida di domenica che la Cremonese giocherà contro il Parma. A renderlo noto è il club grigiorosso, che sul proprio sito ufficiale ha pubblicato una nota nella quale ha aggiornato sulle condizioni fisiche: “Nelle scorse ore Jamie Vardy è stato sottoposto ad esami strumentali per un piccolo risentimento muscolare che sarà monitorato. Un ulteriore test fisico è in programma in vista della partita di domenica”.

Foto: Instagram Vardy