Cremonese, ora tocca a Maleh per chiudere un tris annunciato

13/08/2025 | 21:30:42

Dopo Pezzella e Grassi (esclusiva dell’8 luglio), adesso la Cremonese si appresta a chiudere l’operazione Youseff Maleh. Un tris di ex Empoli svelato il 16 luglio, anche se Maleh è rientrato a Lecce per fine prestito. Maleh ha valutato altre opportunità, ma adesso è sul punto di accettare la Cremonese che sta andando avanti con una campagna acquisti di profonda rivoluzione dopo il ritorno in Serie A.

Foto: Instagram Maleh