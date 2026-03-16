Cremonese-Nicola al capolinea. Confermata la strategia di 8 giorni fa

16/03/2026 | 23:15:41

Davide Nicola e la Cremonese sono ai titoli di coda. Manca la comunicazione ufficiale, ma la caduta libera (squadra senza vittorie da mesi e con pochissimi gol) e il tonfo con la Fiorentina sono l’anticamera della svolta. Come anticipato da Luca Cilli per Sportitalia lo scorso 8 marzo, sono due i nomi che la Cremonese ha già valutato in tempi non sospetti, quelli di Luca Gotti e Marco Giampaolo in quest’ordine e aspettando una svolta che sembra imminente.

Foto: sito Cremonese