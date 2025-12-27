Cremonese-Napoli, i convocati di Nicola
27/12/2025 | 18:48:32
La Cremonese ha diramato la lista dei convocati di Davide Nicola per il match contro il Napoli.
Questa la lista:
PORTIERI
1 Audero, 16 Silvestri, 69 Nava
DIFENSORI
6 Baschirotto, 15 Bianchetti, 24 Terracciano, 30 Faye, 55 Folino
CENTROCAMPISTI
3 Pezzella, 4 Barbieri, 7 Zerbin, 8 Valoti, 22 Floriani Mussolini, 27 Vandeputte, 32 Payero, 33 Grassi, 38 Bondo, 48 Lordkipanidze
ATTACCANTI
10 Vardy, 11 Johnsen, 14 Moumbagna, 19 Sarmiento, 20 Vazquez, 90 Bonazzoli, 99 Sanabria
Foto: sito Cremonese