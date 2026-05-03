Cremonese- Lazio, le probabili formazioni

03/05/2026 | 22:23:30

Domani alle 18. 3o delicata gara tra Cremonese e Lazio con i padroni di casa in corsa per la salvezza.

In casa Cremonese, ballottaggio a centrocampo tra Bondo e Grassi. In attacco Okereke insidia Sanabria per far coppia con Bonazzoli.

Per la Lazio, da valutare le condizioni di Zaccagni: è in ballottaggio con Noslin. Dele-Bashiru è in vantaggio su Taylor che ha smaltito l’influenza ma non è al meglio. In difesa Lazzari insidia Marusic per una maglia dal 1′.

Le probabili formazioni:

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani, Maleh, Bondo, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria. All. Giampaolo.

LAZIO (4-3-3) Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Basic, Patric, Dele-Bashiru; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri.

Foto: sito Cremonese