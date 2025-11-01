Cremonese-Juventus, le curiosità: Spalletti pronto al quinto subentro a stagione in corso

01/11/2025 | 14:50:07

Alle 20:45 il match tra Cremonese e Juventus.

Ecco alcune curiosità:

-A Cremona i precedenti ufficiali tra le due squadre sono 8, tutti in Serie A: 4 vittorie bianconere e 4 pareggi.

-La Cremonese ha 14 punti dopo 9 giornate: per i grigiorossi è la migliore partenza nell’era dei 3 punti a vittoria.

-La Cremonese è la squadra che subisce più reti in avvio ripresa con 3 reti subite fra 46’ e 60’ di gioco.

-Oggi è il compleanno numero 128 per la Juventus, fondata l’1 novembre 1897.

-Tra Davide Nicola e Luciano Spalletti 5 precedenti come allenatori, tutti vinti dal nuovo tecnico della Juventus.

-Luciano Spalletti è al quinto subentro a stagione in corso in Italia dopo Sampdoria 1998/99, Udinese 2000/01, Ancona 2001/02 e Roma 2015/16.

Foto: Instagram Cremonese